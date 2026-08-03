Мощное землетрясение произошло в Египте

Землетрясение произошло 3 августа в 03:00 по московскому времени. Эпицентр находился в 38 километрах к северу от города Суэц и 111 километрах к юго-востоку от Порт-Саида. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Мощность землетрясения в Египте уточняется. Изначальная информация EMSC о толчках магнитудой 4,7 сменилась на 5,2. Геологическая служба США сообщила о магнитуде 5,3.

Землетрясение прошло по всему Большому Каиру, включая Каир и Гизу, сообщило издание Ahram online. Последствия толчков пока неизвестны.

Ранее сильнейшее за 40 лет землетрясение произошло в Неаполе. Власти приостановили работу метро.