Землетрясение около Неаполя повредило здания в городе

После произошедшего неподалеку от Неаполя землетрясения специалисты зафиксировали незначительные повреждения зданий. Об этом со ссылкой на итальянскую пожарную службу сообщило агентство Reuters .

Повреждения зарегистрировали как в самом Неаполе, так и рядом с ним. Пожарная служба уточнила, что расчеты не получали никаких срочных запросов о помощи или спасении жителей.

В качестве меры безопасности местная администрация временно приостановила работу метро и движение поездов. Агентство добавило, что землетрясение считают одним из сильнейших в этом районе страны. Его магнитуда составила 4,7, толчки зафиксировали в 10 километрах от Неаполя.

Когда началось землетрясение, многие жители в панике выбежали на улицы. В некоторых районах возникли перебои с электроэнергией.

Министр гражданской обороны Нелло Мусумечи заявил, что пострадали как минимум четыре человека. Директор обсерватории Везувия Люсия Паппалардо не исключила новые подземные толчки в ближайшие дни.