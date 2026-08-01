В Неаполе произошло сильнейшее за 40 лет землетрясение

На юге Италии, в городе Неаполь и его окрестностях, произошло землетрясение магнитудой 4,6. Подземные толчки считаются самыми сильными за последние 40 лет, сообщило издание ORF .

«Эпицентр находился примерно в четырех километрах от Неаполя, в районе супервулкана Флегрейских полей. Подземные толчки отчетливо ощущались по всему городу и в соседних муниципалитетах», — говорится в материале.

Многие люди в панике покинули свои дома, выбежав на улицы. Во многих зданиях пропал свет.

По словам министра гражданской обороны Нелло Мусумечи, пострадали как минимум четыре человека, повреждения получили несколько жилых домов и церквей. Директор обсерватории Везувия Люсия Паппалардо предупредила, что в ближайшие дни возможны новые подземные толчки.

Ранее в Японии сообщили об увеличении числа погибших при землетрясении до 35. Кроме того, более 120 человек получили ранения.