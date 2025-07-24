Мощнейший ливень накрыл Подмосковье

МЧС предупредило москвичей о сильном ливне и ветре в столице

В Подмосковье и Москве начался сильный дождь и разбушевался ветер. Об этом предупредила пресс-служба МЧС России по Московской области.

«Ближайший час с сохранением до конца суток 24 июля местами на территории Московской области ожидаются ливневые дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду», — сообщили в ведомстве.

В МЧС попросили столичных водителей снизить скорость и увеличить дистанцию на дорогах, включить ближний свет или противотуманные фары, а также избегать парковок с деревьями и рекламными щитами.

Также в ведомстве предупредили москвичей на улице — не стоит стоять под деревьями, ЛЭП, металлоконструкциями, у водоемов и на открытых пространствах. Кроме того, важно избегать шатких строений.

В домах важно плотно закрыть окна и убрать предметы с балконов. Неиспользуемую технику лучше отключить от сети.

В Telegram-каналах появились сообщения о сильном ливне на юго-востоке Москвы. Непогода в городе продлиться до конца дня.

Сильный ливень накрыл Подмосковье — жители Балашихи и Люберец пожаловались на ветер с дождем. На кадрах с места ЧП видно, как ветер расплескивает огромные лужи на пути. Из-за массивных капель все вокруг стало мутным. Люди пытаются спастись от дождя под крышами, но вода все равно задевает их.

Ранее мощный ураган случился в Волгоградской области. Из-за непогоды жители города остались без воды и электричества.