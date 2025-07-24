Крыши снесло, обрушило кран. Мощнейший ураган начался в Волгоградской области

Ураган в Волгоградской области оставил жителей без воды и электричества

Масштабные разрушения вызвал в Волгограде и пригородах сильный ливень с градом и порывистым ветром. Об этом в Telegram-канале сообщила администрация Волжского, города-спутника.

Волжский от удара стихии пострадал больше всего. Обрушились восемь опор линий электропередач.

В результате жители города остались без воды, электричество не поступает в Волжский водоканал. Без света вынуждены обходится и несколько других населенных пунктов.

Порывами ветра в городе также сорвало крышу со школы, а в речном порту опрокинулся погрузочный кран. Люди не пострадали, но рядом расположенные конструкции повредило ударом.

Улицы пригорода Волгограда затопило. Проблемы устраняют в оперативном режиме местные коммунальщики.

Идет работа и по восстановлению доступа к электроэнергии. Задача осложнена грозовым фронтом и ветром, порывы которого достигают скорости 25 метров в секунду.

Мощные ливни летом 2025 года обрушились и на Москву. Здесь уже несколько раз затапливало и улицы, и торговые центры.