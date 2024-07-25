Начиненный взрывчаткой украинский гидроцикл нашли в Турции

Haber Global: у берегов Стамбула нашли украинский гидроцикл со взрывчаткой

Гидроцикл, начиненный взрывчаткой, нашли у берегов Стамбула. Об этом сообщил телеканал Haber Global .

«Спасатели увидели утром с берега у района Чаталджа в Стамбуле гидроцикл, предположительно, принадлежащий украинскому флоту», — заявили в репортаже.

Специалисты рассказали о находке правоохранителям. Гидроцикл оттащили на берег. После осмотра выяснилось, что он оборудован камерами. Военные исследуют объект в специальном месте.

В конце июня у побережья Турции нашли и обезвредили украинскую морскую мину. Для этого власти на 18 часов перекрыли ряд пляжей. Снаряд обнаружили в 60 метрах от берега близ города Эрегли.