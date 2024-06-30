Украинскую мину обезвредили около пляжа в Турции

У берегов Турции обнаружили украинскую морскую мину. Об этом сообщила газета Milliyet .

Чтобы обезвредить снаряд, власти на 18 часов перекрыли несколько пляжей. Специалисты, которые прибыли на место, обезвредили мину.

Уточняется, что объект нашли в 60 метрах от берега в городе Эрегли провинции Зонгулдак. Пляжи открыли 30 июня в 14:00.

Ранее два человека подорвались на мине в Брянской области. Они зашли в запретную приграничную зону в Климовском районе. Люди проигнорировали предупреждение о минной опасности.

В январе 2024 года турецкие рыбаки выловили сетями мину. Они сообщили о боеприпасе береговой охране.