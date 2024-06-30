Украинскую мину обезвредили около пляжа в Турции

Milliyet: у берегов Турции обезвредили украинскую мину

Фото: Unsplash

У берегов Турции обнаружили украинскую морскую мину. Об этом сообщила газета Milliyet.

Чтобы обезвредить снаряд, власти на 18 часов перекрыли несколько пляжей. Специалисты, которые прибыли на место, обезвредили мину.

Уточняется, что объект нашли в 60 метрах от берега в городе Эрегли провинции Зонгулдак. Пляжи открыли 30 июня в 14:00.

Ранее два человека подорвались на мине в Брянской области. Они зашли в запретную приграничную зону в Климовском районе. Люди проигнорировали предупреждение о минной опасности.

В январе 2024 года турецкие рыбаки выловили сетями мину. Они сообщили о боеприпасе береговой охране.

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