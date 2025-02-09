Мониторинг береговой линии рядом с севшим на мель в Сахалине судном будут вести постоянно

Береговая линия будет постоянно находиться под наблюдением, пока погодные условия не позволят приблизиться к грузовому судну, которое село на мель в Сахалине. Об этом сообщил РЕН ТВ зампредседателя правительства Сахалинской области Алексей Римша.

Он отметил, что по итогам обследования корпуса и бортов судна будет принято решение о том, можно ли снять его с мели, либо будут предприняты другие меры.

Пока сильный шторм не позволяет морским спасателям добраться до иностранного грузового судна на юго-западном побережье Сахалина.

На Сахалине у берегов острова село на мель китайское грузовое судно AN YANG 2. На борту находится 20 членов экипажа. Разлив топлива не зафиксирован.

В районе, где произошло происшествие — Невельском районе, — введен режим повышенной готовности. Экипажу не требуется помощь, они обеспечены водой, едой и не нуждаются в медицинском обслуживании. Судно перевозило мазут, моторное масло и уголь.