На Сахалине иностранное судно село на мель

МЧС: иностранное судно село на мель на Сахалине, на борту находятся 20 человек

В Невельском районе Сахалинской области на мель село иностранное грузовое судно. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального главного управления МЧС.

По данным спасателей, сообщение о том, что южнее порта Невельск село на мель иностранное грузовое судно, поступило в центр управления в кризисных ситуациях МЧС России ночью 8 февраля (9 февраля по местному времени).

«На борту находятся 20 человек экипажа, в медицинской помощи не нуждаются. Разлива топлива не наблюдается», — сообщили в пресс-службе.

На данный момент спасатели прорабатывают вопрос о снятии судна с мели.

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