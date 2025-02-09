Тысяча тонн. Стал известен груз судна, которое село на мель у Сахалина

Севшее на мель у Сахалина судно перевозит 1000 тонн угля и сотни тонн топлива

У берегов Сахалина сел на мель иностранный танкер. Судно перевозило мазут, моторное масло и уголь, сообщил источник телеканала РЕН .

По данным собеседника телеканала, всего в трюмах танкера находится около 1000 тонн угля. Количество мазута источник медиа оценил в 50 тонн. Кроме того, судно перевозило 700 тонн мазута и примерно 2,7 тонн моторного масла.

Экипажу пока помощь не нужна: на борту есть вода и еда, никто из матросов не пострадал. Российские экстренные структуры подготовили два буксира — их отправят к севшему на мель контейнеровозу.

По данным Telegram-канала Baza, у берегов Сахалина терпит бедствие китайское судно. Издание утверждает, что речь идет о сухогрузе An Yang 2. Marinetraffic.com определяет это судно как балкер, корабль ходит под китайским флагом. Около 10 дней назад судно находилось в Северном Китае.

Источники Baza заявили, что балкер получил пробоину. По данным издания, насколько она серьезна, пока неизвестна. Команда из китайских матросов не сумела объяснить российским экстренным службам масштабы проблемы.

В МЧС же сообщали, что судно село на мель чуть южнее сахалинского порта Невельск. Специалисты ведомства не увидели разлива топлива.