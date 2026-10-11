Двое мужчин погибли при падении машины с обрыва в воду в Татарстане

В Татарстане спасатели извлекли из реки Меши тела двух молодых мужчин, погибших при падении автомобиля в воду с обрыва. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

В ведомстве уточнили, что утром 11 октября в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили о съезде автомобиля с обрыва в воду в деревне Макаровке Лаишевского района. На место прибыли дежурные сотрудники Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Было установлено, что в водоеме находится легковой автомобиль Lada, внутри которого спасатели обнаружили тела двух мужчин 2003 года рождения», — заявили в МЧС.

В ведомстве предупредили, что если машина съехала в воду, то стоит помнить, что до полного погружения на спасение имеется от 30 до 120 секунд. Боковые стекла надо сразу опустить, чтобы избежать смертельно опасной разницы давления при открытии дверей на глубине.

Ранее в Пермском крае водолазы достали из реки Ирени машину с телом погибшей девушки.