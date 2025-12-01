Момент взрыва беспилотника на крыше высотки в Каспийске попал на видео

Один из беспилотников, атаковавших сегодня Дагестан, предположительно взорвался на крыше многоэтажки в Каспийске. Это момент попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash Gor .

Ранее о предотвращении атаки дронов в Дагестане, заявил глава республики Сергей Меликов. БПЛА сбили над Каспийском.

Меликов также подчеркнул, что на месте, где ликвидировали беспилотники, работают оперативные службы. На кадрах с места случившегося, появившихся в распоряжении 360.ru, видно, что в одном из многоэтажных домов повыбивало стекла.

Mash писал о том, что повреждения также получили как минимум 15 автомобилей, припаркованных в этом дворе.