Атаку украинских беспилотников предотвратили в Дагестане
Глава Дагестана: силы ПВО ликвидировали БПЛА над Каспийском
Силы противовоздушной обороны рано утром 1 декабря отразили атаку украинских беспилотников в Дагестане. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.
Воздушные цели сбили над территорией Каспийска. Сейчас на месте работают оперативные службы, все органы власти действуют в режиме оперативного штаба.
«Делается все необходимое для безопасности граждан и объектов», — подчеркнул Меликов.
Ранее о том, что в Каспийске прогремели мощные взрывы, сообщили несколько Telegram-каналов. По данным Mash, в результате пострадали около 15 машин и остекление в квартирах одной из многоэтажек.
Источник 360.ru предоставил фото последствий случившегося. На кадрах видно, что в высотке действительно выбиты окна в квартирах почти на всех этажах.