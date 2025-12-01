Атаку украинских беспилотников предотвратили в Дагестане

Силы противовоздушной обороны рано утром 1 декабря отразили атаку украинских беспилотников в Дагестане. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.

Воздушные цели сбили над территорией Каспийска. Сейчас на месте работают оперативные службы, все органы власти действуют в режиме оперативного штаба.

«Делается все необходимое для безопасности граждан и объектов», — подчеркнул Меликов.

Ранее о том, что в Каспийске прогремели мощные взрывы, сообщили несколько Telegram-каналов. По данным Mash, в результате пострадали около 15 машин и остекление в квартирах одной из многоэтажек.

Источник 360.ru предоставил фото последствий случившегося. На кадрах видно, что в высотке действительно выбиты окна в квартирах почти на всех этажах.