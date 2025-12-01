Появились фото последствий мощного взрыва в Каспийске

Обстоятельства и причины мощного взрыва, прогремевшего сегодня утром в одном из дворов в Каспийске, устанавливают правоохранители и оперативные службы. В распоряжении 360.ru появились фото с места случившегося.

На кадрах, которые предоставил один из очевидцев случившегося, видно, что стекол лишились квартиры практически на всех этажах высотки.

Утром в регионе объявляли угрозу беспилотников. Все причины происшествия уточняются. По предварительной информации, взрывов было несколько.

Источник Mash заявил, что в результате пострадали не только стекла в окнах дома, но и по меньшей мере 15 автомобилей, припаркованных в этом дворе.