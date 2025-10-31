Момент столкновения трамвая и двух маршруток в Туле попал на видео

Трамвай, две маршрутки две легковушки столкнулись на Пролетарском мосту в Туле. Видеозапись с ДТП появилась в распоряжении 360.ru.

Пресс-служба ГАИ Тульской области подтвердила, что в аварии погибли четыре человека, еще 19 пострадали. Машины и трамвай столкнулись примерно в 7:30 утра неподалеку от ТРЦ «Макси».

На место ДТП прибыли экстренные службы и сотрудники ГАИ. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и выясняют причины аварии.

Очевидец рассказал 360.ru, что у трамвая из-за плохого состояния путей могла отскочить задняя тележка. По его словам, по рельсам ехали две машины Ford: одна получила повреждения всей боковой части, а вторую откинуло на территорию заправки, от удара отлетела дверь авто.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что 12 бригад скорой прибыли на место через шесть минут после аварии. Всех пострадавших доставили в больницу, детей среди них не оказалось.