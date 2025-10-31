Сегодня 09:40 Четыре человека стали жертвами страшного ДТП с маршрутками в Туле 0 0 0 Происшествия

Дети

Больницы

Скорая помощь

ДТП

Такси

Машины

Водители

Ford

Крупное ДТП случилось рано утром в Туле на улице Пролетарской. Столкнулись два маршрутных такси и трамвай. Об этом сообщил очевидец в беседе с 360.ru.

«Там очень плохое состояние трамвайных путей. С 99% долей вероятности трамвай ехал, у него соскочила задняя тележка, вылетела навстречу», — сказал он.

По его словам, по трамвайным рельсам ехали два автомобиля Ford. Первый автомобиль, стоящий впереди, получил повреждения всей боковой части, второй откинуло на территорию бензозаправочной станции и потерял дверь. Водитель именно из второй машины скончался.

Фото: МЧС Тульской области

Как рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале, в результате аварии погибли четыре человека, 20 пострадали. «Через шесть минут на место ДТП прибыли 12 бригад скорой помощи. Также на месте работают оперативные службы», — написал он. По его словам, всех пострадавших доставили в больницу. Детей среди погибших нет. Другие обстоятельства ЧП устанавливают.