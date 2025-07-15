Момент падения обломков БПЛА на жилой дом в Воронеже сняли на видео

На видео попал момент падения беспилотника на жилой дом в Воронеже. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza .

По данным журналистов, в результате ЧП пострадали 20 человек, среди них один ребенок. Двое находятся в тяжелом состоянии.

Как заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев, ночью силы ПВО сбили 12 беспилотников над регионом. В Воронеже пострадали люди, им оперативно оказали медицинскую помощь.

Также повреждения получили несколько квартир в многоэтажках: разбились окна, повредились фасады и балкон. Еще обломки БПЛА задели частные дома в пригороде.

Кроме того, ВСУ атаковали сегодня ночью Брянскую область. По словам главы региона Александра Богомаза, пострадала одна женщина в селе Случевск Погарского района. Ее госпитализировали. Украинские боевики сбросили взрывное устройство на жилой дом, он полностью разрушился.