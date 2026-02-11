Момент падения лифта с женщиной и ребенком в Петербурге попал на видео

Перегрузки в остановленном между этажами падающем лифте в доме на улице Космонавтов в Санкт-Петербурге привели к перелому позвоночника трехлетней пассажирки. Также в больницу попала мать девочки. В распоряжении 360.ru оказалось видео с камеры наблюдения из кабины.

Перед падением лифт сильно затрясло, и женщина схватилась за стенку кабины.

По данным телеграм-канала «Mash на Мойке», мать и дочь ехали со второго этажа на первый, когда лифт перешел в свободное падение, остановившись благодаря системе защиты.

В пресс-службе городского СК сообщили о начале проверки для установления причин неполадок в лифте. По итогам мероприятий криминалисты примут решение о возбуждении уголовного дела.