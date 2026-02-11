Лифт с женщиной и трехлетней девочкой рухнул со второго этажа в Петербурге

В Санкт-Петербурге со второго этажа обрушился лифт, в котором находились женщина и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по городу.

При этом система безопасности не позволила лифту улететь слишком низко, он застрял между этажами. Оба пассажира получили травмы.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку. Городская прокуратура установит, насколько управляющая компания соблюдала законы, и в случае необходимости примет меры.

Ранее в Жуковском лифт начал неконтролируемо подниматься и буквально за несколько секунд долетел до 17-го этажа. Находившийся внутри мужчина получил тяжелые травмы. Позже выяснилось, что соседи незадолго до происшествия составили коллективную жалобу на лифт, но управляющая компания оставила ее без внимания.