Момент нападения на полицейских в Дербенте попал на видео

Вечером в воскресенье, 23 июня, неизвестные открыли стрельбу у православной церкви в Дербенте. Момент нападения на полицейских попал на видео. Кадры появились в распоряжении 360tv.ru.

По центру дороги остановился автомобиль белого цвета. Из него вышли несколько вооруженных человек и начали вести беспорядочную стрельбу в разные стороны.

Нападение на синагогу в Дербенте произошло вечером 23 июня. По предварительным данным, погиб один сотрудник полиции, еще один получил ранения. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявили в розыск.

Кадры горящей синагоги в Дербенте появились в распоряжении 360.ru. На видео видно открытое горение — пламя вырывалось из окон здания. Известно, что его подожгли.