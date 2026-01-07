Момент крушения вертолета в Пермском крае сняли на видео

Транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения вертолета в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«По предварительным данным, 7 января 2026 года в дневное время вблизи базы отдыха „Ашатли-парк“ в Пермском крае произошло крушение частного вертолета Robinson R44», — уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным, пилот и пассажир погибли. На месте ЧП работают спасатели. Горнолыжный курорт закрыли.

Ранее крушение потерпел вертолет Ка-226 в дагестанском поселке Ачи-Су. Причиной трагедии стало нарушение пилотом правил безопасности движения. Следователи предъявили ему обвинения, а суд принял решение об аресте. ЧП произошло около базы отдыха «Солнечный берег». На борту судна были шесть пассажиров.