Пилота упавшего в Дагестане вертолета обвинили в нарушении правил безопасности

Причиной крушения вертолета-Ка-226 в дагестанском поселке Ачи-Су стало нарушение пилотом правил безопасности движения. Следователи предъявили ему обвинения, а суд принял решение об аресте. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что 41-летний пилот стал обвиняемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Перевозивший шесть пассажиров вертолет-Ка-226 потерпел крушение около базы отдыха «Солнечный берег» в районе поселка Ачи-Су. Воздушное судно вылетело из Кизляра.

По версии следствия, из-за допущенной пилотом ошибки хвост вертолета коснулся земли, что и привело к аварии. В результате происшествия погибли пять человек, один получил травмы различной степени тяжести.

В рамках расследования уголовного дела следователи назначили серию дополнительных экспертиз для установления всех обстоятельств и сбора доказательств вины пилота.

По данным источника 360.ru, на борту потерпевшего крушения вертолета-Ка-226 находились высокопоставленные сотрудники «Кизлярского механического завода». Воздушное судно находилось на балансе предприятия.