Момент ДТП с шестью пострадавшими в Петербурге попал на видео

На Заневском проспекте в Петербурге столкнулись две легковушки. От удара одну машину отбросило на тротуар в толпу пешеходов. В распоряжении 360.ru видео с места происшествия.

Пострадали шесть человек, в том числе 13-летняя девочка. Правоохранители начали проверку.

Как выяснилось, 50-летняя женщина, управляя автомобилем Opel, не уступила дорогу встречному автомобилю Geely при повороте налево. Водитель второго транспортного средства скрылся с места происшествия.

По словам очевидцев, на вид сбежавшему автомобилисту было около 25 лет. Сейчас его ищут.

Ранее водитель автобуса не уступил дорогу пожарной машине МЧС, что стало причиной массовой аварии в Москве. В результате происшествия пострадали 15 человек, включая ребенка. Легковые автомобили, находившиеся поблизости, получили повреждения.