Следователи раскрыли причину массового ДТП в Москве с 15 пострадавшими

СК: водитель автобуса не уступил дорогу машине МЧС и спровоцировал массовое ДТП

Водитель автобуса не уступил дорогу пожарной машине МЧС, что стало причиной массовой аварии в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу машине МЧС, проезжающей перекресток на красный свет с включенными спецсигналами», — уточнили в СК.

В результате столкновения автобуса с пожарным автомобилем пострадали 15 человек, в том числе ребенок. Находившиеся поблизости легковушки получили повреждения.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставили на контроль в центральном аппарате Следкома.

Авария с автобусом, пожарной машиной и тремя легковушками произошла в Марьине накануне. Момент столкновения попал на видео.