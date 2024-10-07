Молодую девушку нашли на рельсах станции Кресты в Москве

Молодую девушку обнаружили на железнодорожных путях в Троицком административном округе на станции Кресты в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«По предварительным данным, ее сбил поезд. Личность пострадавшей устанавливается», — отметил он.

Информация о происшествии поступила диспетчеру в 19:40. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее поезд сбил девушку неподалеку от платформы Лианозово на севере Москвы. По словам машиниста, она сама упала на пути. Бригада скорой помощи отвезла пострадавшую в больницу.

Также стало известно о гибели подростка, который поехал к дедушке и умер под колесами поезда в Санкт-Петербурге. Скоростной поезд насмерть сбил молодого человека, когда тот хотел перейти через пути.