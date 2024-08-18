Поезд сбил девушку на севере Москвы

Источник 360.ru: поезд сбил девушку рядом с платформой Лианозово в Москве

Фото: РИА «Новости»

Утром в воскресенье, 18 августа, поезд сбил девушку неподалеку от платформы Лианозово на севере Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник.

О ЧП заявил дежурный по станции, которому о происшествии сообщили очевидцы. По предварительным данным, пострадавшей 18 лет, к моменту приезда врачей она находилась в сознании.

Машинист поезда заверил, что девушка сама упала на пути. Мужчина допустил, что она хотела покончить с собой. Бригада скорой помощи отвезла пострадавшую в больницу, о ее состоянии ничего не известно.

Ранее девочка-подросток погибла под колесами поезда в Ставропольском крае.

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