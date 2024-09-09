Подросток поехал к дедушке и погиб под колесами поезда в Петербурге

Молодой человек попал под колеса поезда в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило 78.ru

По данным источника сайта, 17-летний юноша планировал отправиться к дедушке в СНТ в Ломоносовском районе. Он вышел из вагона на станции Дачное, чтобы перейти через пути.

В этот момент к платформе приблизился скоростной поезд, который сбил молодого человека. Юноша погиб на месте от несовместимых с жизнью травм.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта. На данный момент проводится проверка.

Ранее поезд сбил девушку неподалеку от платформы Лианозово на севере Москвы. Машинист рассказал, что она сама упала на пути.

До этого автобус с воспитанниками спортивной школы врезался в грейдер на дороге в Пермском крае, писал RT. В результате ДТП травмы получили восемь человек.