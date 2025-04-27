Молния ударила в летевший в Самару самолет

Самолет авиакомпании «Россия» при посадке в Самаре получил удар молнии. Об этом сообщил Telegram-канал
Aviaincident.
Boeing 737-800 с пассажирами летел в российский город из Хургады. При заходе на посадку в аэропорту Курумоч экипаж предупредил о вероятном поражении электричеством.
В тот момент лайнер находился на высоте 1,8 тысячи метров. Несмотря на произошедшее, пилоты не объявляли сигналов бедствия. Посадка самолета прошла благополучно в 07:30, информация о пострадавших не поступала.
Ранее выполнявший рейс Москва — Нальчик самолет Boeing-737 вернулся в аэропорт Шереметьево из-за
неисправности системы герметизации.
Также вылетевший из Москвы в Магас самолет рейса DP 6903 авиакомпании «Победа»
из-за смерти пассажира на борту совершил посадку в Волгограде.
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