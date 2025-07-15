Молния ударила в кирпичный особняк в Раменском муниципальном округе

Молния ударила в кирпичный особняк в деревне Вялки Раменского муниципального округа, вызвав пожар. Об этом сообщил корреспондент 360.ru с места событий.

На кадрах видно, что крыша здания выгорела, но пламя уже удалось потушить.

«Гроза была, это мы слышали. Выключился свет. А о пожаре нам сообщили соседи», — рассказал жилец пострадавшего дома Валерий.

По его словам, горели деревянные стропила. Молниеотвод на доме был, но не справился с разрядом. Соседи помогли им выбраться из дома. Сложность возникла еще и потому, что пожарные гидранты находились достаточно далеко от участка и спасателям приходилось отъезжать за водой.

Соседка погорельцев Екатерина рассказала, что в момент удара молнии находилась на кухне.

«Были искры, какое-то зарево, и огромное — как взрыв. Спустя 15 минут примчались другие соседи, которые уже вызвали пожарных. Мы все очень испугались, выбежали. Слава богу, спасли соседей, они смогли выбраться», — заявила женщина.

Пожарные, по ее словам, приехали очень быстро, но тушение заняло не менее трех часов. Боясь, что огонь перекинется на их дом, Екатерина и ее домочадцы заготовили воду и садовые шланги. Она призвала держать огнетушители и дома, и в автомобилях.

Ранее после удара молнии загорелся дом в СНТ в Ногинске.