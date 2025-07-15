Загоревшийся после удара молнии дом в Ногинске сняли на видео

Пожар охватил дом в садовом некоммерческом товариществе «Красная Лента — 2» в Ногинске Богородского городского округа. По словам очевидцев, пламя возникло после удара молнии. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Горящая постройка расположена на участке рядом с еще одним жилым домом, на который пламя пока не перекинулось. Пожар охватил практически все здание, которое, по оценке очевидцев, рухнет в ближайший момент.

Свидетели происшествия добавили, что на место прибыла пожарная бригада, которая начала тушение горящего дома.

О приход ливней и гроз с градом в Москву и Московскую область жителей предупредили сотрудники МЧС. В ведомстве отметили, что осадки сопроводят шквалистые порывы ветра.

Основной ливневый удар на себя приняла Москва, где под воду ушли дороги, а также затопило подземные паркинги, станции метро и даже курилку Госдумы.