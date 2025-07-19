В Карачаево-Черкесии молния убила пастуха и все его стадо

В Карачаево-Черкесии пастух на коне погиб вместе со стадом после удара молнии

В горах Карачаево-Черкесии удар молнии убил пастуха и его стадо. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, ЧП произошло около урочища Шайлыкъ-Сырт Карачаевского района. Там обнаружили трупы мужчины и животных, погибших, предположительно, из-за воздействия электрического разряда молнии.

Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего. Проводится процессуальная проверка, ход которой контролирует надзорное ведомство.

Telegram-канал Shot уточнил, что тела нашли рядом с аулом Гаралы. Местные жители рассказали, что от молнии погибли мужчина, конь, пес и все стадо овец. В полиции случившееся назвали несчастным случаем.

Ранее молния ударила по группе рыбаков на озере в Кемеровской области. Один человек погиб, еще двое, благодаря резиновым сапогам, отделались легкими травмами.