Молния убила мужчину в Румынии

В румынском городе Карансебеше двое молодых людей во время прогулки стали жертвами удара молнии. Один погиб, второго — госпитализировали, сообщил телеканал Digi 24 .

«Мужчина из Карансебеша погиб в пятницу после удара молнии в Пятра-Турнулуй», — уточнил телеканал.

Погибший во время грозы находился на улице вместе с другим молодым человеком. Второй мужчина выжил. Его доставили в больницу для лечения.

По данным местной полиции, 25-летний и 26-летний мужчины прогуливались вечером в пятницу, когда их застала гроза. Они не успели найти укрытия, когда по ним ударила молния. Выживший мужчина получил страшные ожоги.

Ранее в Таиланде во время сильного дождя с грозой от удара молнией погибли два рыбака.

Кардиолог Андрей Кондрахин объяснил, чем опасен мощный электрический заряд для человеческого организма. По его словам, при ударе молнией нарушается работа нервной системы и проводящих путей сердца.