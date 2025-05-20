Кардиолог Кондрахин объяснил опасность поражения молнией для человеческого организма

Мощный электрический заряд нарушает работу нервной системы и проводящих путей сердца, вызывая остановку кровообращения. Пораженный ударом молнии человек нуждается в срочной медицинской помощи независимо от самочувствия. Об этом заявил врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с RT.

«Даже если пострадавший сразу пришел в сознание, существует угроза отсроченного сбоя сердечного ритма, поэтому обязательна госпитализация и наблюдение медиков», — подчеркнул доктор.

Основное правило первой помощи — оценить безопасность окружающей обстановки, вызвать экстренные службы и приступить к реанимации, добавил Кондрахин.

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