Кардиолог Кондрахин объяснил опасность поражения молнией для человеческого организма

Мощный электрический заряд нарушает работу нервной системы и проводящих путей сердца, вызывая остановку кровообращения. Пораженный ударом молнии человек нуждается в срочной медицинской помощи независимо от самочувствия. Об этом заявил врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с RT.