Молния попала прямо в зонт одного из посетителей парка «Патриот»

Shot: в Кубинке молния ударила в зонт, под которым шли двое мужчин

Молния попала в зонт, под которым от дождя прятались двое мужчин на площади в парке «Патриот» в Кубинке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Он опубликовал видео с последствиями ЧП. На кадрах видно как минимум трех лежащих без сознания людей около Главного храма ВС России, у двоих из них шла кровь. На заднем фоне раздается плач.

«Долбануло ой как», — говорит за кадром женщина.

По информации источника 360.ru, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Видео с моментом удара молнии опубликовал Telegram-канал Mash.

Ранее жертвами грозы в индийском штате Уттар-Прадеш за сутки стали не менее 38 жителей. Молнии попали в фермеров и тех, кто прятался от дождя под кронами деревьев. В городе Пратапгарх от электротравм погибли 11 человек. Ожоги получили несколько десятков местных жителей.

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