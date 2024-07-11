Почти 40 индийцев умерли за сутки от ударов молний

India Today: из-за молний за сутки скончались не менее 38 человек

Фото: Freepik

Не менее 38 жителей индийского штата Уттар-Прадеш погибли 10 июля из-за ударов молний во время ливня. Об этом сообщила газета India Today.

По информации издания, жертвами ударов молний стали работники сельского хозяйства и люди, прятавшиеся от ливня под кронами деревьев. Помимо гроз и дождей в разных районах штата также зафиксировали наводнения.

Больше всего человек погибли в городе Пратапгарх — там от молний скончались 11 местных жителей. Еще несколько десятков индийцев выжили, но получили ожоги.

Ранее четыре американца погибли в штате Техас из-за урагана «Берил», который обрушился на побережье Мексиканского залива. Один из жителей скончался в пожаре, вспыхнувшем от удара молнии.

Заглянуть за железный занавес. Что нужно знать о поездке в КНДР

Борьба противоположностей. Россиянам раскрыли главные козыри финалистов Евро-2024

Алсу в разводе — шоубиз в раздрае. Что известно о разрыве певицы с Яном Абрамовым

«Небесных таин сказателю, всех языков учителю». Как отмечают День Петра и Павла

«Правил практически не существует». Что такое сапы и в чем их опасность

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте