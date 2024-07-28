Число пострадавших от молнии в парке «Патриот» в Кубинке увеличилось

Молния ударила по территории парка «Патриот» в Кубинке, пострадали четыре человека. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его данным, двое посетителей парка находятся в тяжелом состоянии. Молния ударила в центральную площадь, указал собеседник издания.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что молния ударила в трех посетителей парка. Издание опубликовало видеозапись с ЧП. На кадрах видно, как молния попала в зонт, после чего на землю упали двое мужчин и женщина.

По данным РЕН ТВ, у пострадавшей из-за электротравмы произошел гипертонический криз средней тяжести. В RT указали, что молния ударила в людей напротив Главного храма ВС России. О состоянии других пострадавших информация пока не поступала.