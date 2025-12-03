Могли завербовать. Пропавших в Турции москвичку с сыном нашли на границе с Сирией

Москвичку с сыном после пропажи в Турции обнаружили на границе с Сирией

Россиянка и ее 10-летний сын пропали в Турции больше месяц назад. Полицейские нашли их нашли на границе с Сирией в районе города Адана, сообщили РИА «Новости» в генконсульстве РФ.

Дипломаты отметили, что о задержании женщины с ребенком с сыном на турецко-сирийской границе стало известно 28 ноября. Их доставили в депортационный центр в Адане.

«Будет оформлено свидетельство для возвращения в Россию, с которым они смогут вернуться домой», — отметили в генконсульстве.

В ближайшее время семью перевезут в один из депортационных центров в Стамбуле. Жалоб на здоровье от матери с сыном не поступало. Родственникам пропавших сообщили об их местонахождении.

По данным Telegram-канала Shot, рассматривается версия, что 32-летняя женщина подпала под влияние вербовщиков, поэтому совершала действия в измененном состоянии.

Семья прилетела в Стамбул 17 октября. Когда женщина перестала выходить на связь с родственниками, они обратились за помощью в полицию. Родные москвички также рассказали о ее увлечении турецкими сериалами. В ходе поисков стало известно, что по прилету в Турцию женщину и мальчика встретил неизвестный человек на автомобиле.

Мать москвички сообщила 360.ru, что перед исчезновением дочь вела себя странно. Она наврала родным о корпоративе и пропала. Последнее время женщина была очень скрытной, занималась только работой и воспитанием сына.