Подсела на «Постучись в мою дверь» и сбежала. В Турции снова пропала россиянка с ребенком

Shot: в Турции пропала увлекавшаяся сериалами 32-летняя москвичка

Россиян взбудоражила новость о таинственном исчезновении в Турции молодой матери из Москвы. Это уже не первый случай — совсем недавно подобным образом пропала туристка из Санкт-Петербурга.

Подсела на сериалы и исчезла Молодая москвичка пропала в Турции при загадочных обстоятельствах в октябре. Известно, что девушка увлеклась турецкими сериалами и сбежала вместе с 10-летним сыном из страны, наврав родственникам о корпоративе. Близкие 32-летней исчезнувшей рассказали, что она улетела в Стамбул, даже не взяв вещи — в квартире остались новый планшет ребенка и телефоны. Волонтеры выяснили, что в турецкой столице женщину и мальчика встретил некий человек на автомобиле. По словам родственников, в последнее время девушка казалась замкнутой и неразговорчивой. Они обратили внимание, что девушка увлеклась турецкими сериалами и все свое свободное время тратила на «Постучись в мою дверь». Ее ищут уже месяц, все это время пропавшая не заходила в соцсети. Близкие написали заявление в полицию о пропаже. По информации Shot, они допускают, что родственницу обманули мошенники. По их словам, из вещей девушка забрала только легкий рюкзак сына, но зато взяла абсолютно все документы, как-либо удостоверяющие личность. В последняя время она жила строго: в ее жизни были только работа, домашние дела и уроки с сыном. Иногда москвичка ездила в выходные к сестре на дачу. С мужем она развелась десять лет назад, когда сыну было два месяца. Общение с экс-супругом ограничивалось редкими созвонами.

Пошла на пляж и не вернулась В конце октября в Турции также таинственно пропала 41-летняя петербурженка. Женщина отдыхала на курорте в Анталье вместе с 12-летним сыном. По информации «112», она отправилась на пляж с незнакомцем и в гостиницу не вернулась. Позже оказалось, что это был ее знакомый из Перми. После совместного плавания мужчина оставил подругу на пляже, а сам отправился играть в волейбол. Когда он вернулся, россиянки уже не было. Сотрудники пляжа подтвердили, что девушка лежала на шезлонге, и ее сумочка осталась там.

Сына исчезнувшей отправили в Санкт-Петербург к бабушке. Российское посольство и турецкая полиция устанавливают подробности случившегося. На прошлой неделе правоохранители нашли неопознанное тело с сережками пропавшей петербурженки. Труп находился в 170 километрах от места исчезновения туристки. Его заметили члены экипажа туристического теплохода, который шел рядом с берегом Кемера.

Брат пропавшей не признал в найденной покойнице свою сестру. Он рассказал, что найденная женщина была лысой, ниже ростом и одета в совершенно другую одежду. Несоответствие также подтвердило отсутствие шрама от аппендицита и следы операции на плече, которых у петербурженки нет было. «Это была лысая женщина в другой одежде, с проблемными зубами и шрамами, которых не было у Ирины. К тому же рост на девять сантиметров меньше», — отметил брат исчезнувшей. Близкие не исключают, что девушку похитили, и недоумевают, почему на чужом теле оказались ее серьги. Они настояли на ДНК-экспертизе, но по турецким законам на этот анализ нужно 72 дня.

Не исключается похищение Близкая родственница туристки из Петербурга рассказала журналистам, что та часто отдыхала в Турции. «Она туда из-за сына ездила — ему там очень нравилось. Всегда останавливались в хорошем месте. И в этот раз купили путевку в дорогой пятизвездочный отель — с прекрасной инфраструктурой», — поделилась она в беседе с aif.ru. В найденной у лежака сумочке полиция нашла документы, деньги и аккуратно перерезанный браслет отеля. Не прояснили ситуацию и камеры видеонаблюдения.

«Мы до сих пор не представляем, что могло произойти. Ирина порядочная женщина, в Турцию ездила только из-за ребенка, не за приключениями. Она могла, если ее задеть, кому-то дерзко ответить, но заигрывать с кем-то или, к примеру, садиться в чей-то автомобиль — на нее это не похоже», — подчеркнула родственница исчезнувшей.

Независимый эксперт подтвердил, что даже из-за воздействия воды рост девушки не мог измениться на целых девять сантиметров. «Это исключено, ведь тело находилось в соленой воде, которая сама по себе консервант, во-вторых, за восемь дней кости скелета не могли разрушиться так, чтобы это сказалось на изначальном росте человека. Слишком короткий срок», — объяснил он. По его словам, шрамы не могли исчезнуть, а волосы должны были остаться хотя бы частично. Расследование взял под контроль аппарат президента Турции, но местонахождение девушки так и не установили.