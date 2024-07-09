Из горящего общежития МГУ эвакуировали 600 человек

Во время пожара в здании общежития МГУ на проспекте Вернадского, 37, эвакуировали 600 человек. Об этом 360.ru сообщил источник.
«Пострадавших нет», — уточнил он.
Всего из здания вывели 600 человек, 30 из них — с девятого этажа, где началось возгорание. На месте происшествия специалисты проводят профилактические мероприятия.
Пожар в Доме студента произошел утром 9 июля. Возгорание оперативно ликвидировали. Причины происшествия пока неизвестны.
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