Из горящего общежития МГУ эвакуировали 600 человек

Источник 360.ru: при пожаре из общежития на Вернадского эвакуировали 600 человек

Фото: РИА «Новости»

Во время пожара в здании общежития МГУ на проспекте Вернадского, 37, эвакуировали 600 человек. Об этом 360.ru сообщил источник.

«Пострадавших нет», — уточнил он.

Всего из здания вывели 600 человек, 30 из них — с девятого этажа, где началось возгорание. На месте происшествия специалисты проводят профилактические мероприятия.

Пожар в Доме студента произошел утром 9 июля. Возгорание оперативно ликвидировали. Причины происшествия пока неизвестны.

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