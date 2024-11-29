Калечившую людей операциями на дому пластического хирурга задержали в Москве

В Москве задержали пластического хирурга Татьяну С., которую несколько пациенток обвинили в неудачных операциях, приведших к тяжелым последствиям. Об этом сообщил источник 360.ru.

Ранее в Следственный комитет обратилась москвичка Любовь. Она рассказала, что хотела сделать блефаропластику и обратилась к врачу. После операции у женщины появились огромные гематомы под глазами, сильно текли слезы, но хирург называла это нормой. Повторная операция не улучшила ситуацию. В другой клинике Любови заявили, что теперь ей придется реконструировать нижние веки с нуля, поскольку специалист отрезала ей много кожи.

В мае в Москве задержали двоих врачей из клиники пластической хирургии IQ Plastique после смерти пациента.