Мирный житель пострадал из-за удара дронов ВСУ в Курской области

Сегодня два вражеских дрона атаковали деревню Обеста в Рыльском районе. Подробности сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале .

«Пострадал мужчина 1961 года рождения. Предварительно, у него осколочные ранения ног. Первая помощь оказана, как только позволит обстановка, его доставят в больницу», — написал он.

Также в результате атаки повреждения получили два частных дома.

За минувшие выходные в результате атак киевского режима на Херсонскую область погибла одна мирная жительница, еще четверо получили ранения. ВСУ атаковали пассажирский автобус, машины и жилые дома.

Во время ночного налета БПЛА под Краснодаром девять квартир получили повреждения.