Девять квартир получили повреждения после падения БПЛА под Краснодаром

Девять квартир получили повреждения в результате падения БПЛА в ночь на 30 марта в Прикубанском округе Краснодара. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем телеграм-канале .

Продолжается обход квартир. Комиссия, состоящая из представителей округа и управляющих компаний, фиксирует все повреждения и оценивает ущерб.

«В настоящий момент установлены повреждения девять квартир в двух соседних домах. В основном выбиты стекла. В самой пострадавшей частично обрушилась перегородка между жилой комнатой и балконом, нарушена система отопления», — написал он.

Ночью спасатели убрали осколки стекол, затянули окна пленкой. Работы по демонтажу опасных конструкций продолжаются. Наумов подчеркнул, что всем жителям окажут необходимую помощь.