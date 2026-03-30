Девять квартир получили повреждения после падения БПЛА под Краснодаром
Девять квартир получили повреждения в результате падения БПЛА в ночь на 30 марта в Прикубанском округе Краснодара. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем телеграм-канале.
Продолжается обход квартир. Комиссия, состоящая из представителей округа и управляющих компаний, фиксирует все повреждения и оценивает ущерб.
«В настоящий момент установлены повреждения девять квартир в двух соседних домах. В основном выбиты стекла. В самой пострадавшей частично обрушилась перегородка между жилой комнатой и балконом, нарушена система отопления», — написал он.
Ночью спасатели убрали осколки стекол, затянули окна пленкой. Работы по демонтажу опасных конструкций продолжаются. Наумов подчеркнул, что всем жителям окажут необходимую помощь.
Силы ПВО сбили 102 дрона ВСУ над Россией за ночь. После массированного налета беспилотников в Таганроге почти 40 домов получили повреждения, в одной из школ выбило стекла. В результате ЧП погиб один человек, восемь пострадали.