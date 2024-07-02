Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обстреле Севастополя 23 июня

Минздрав: 4 человека после обстрела Севастополя 23 июня — в тяжелом состоянии

Фото: РИА «Новости»

После обстрела 23 июня в тяжелом состоянии в больницах остаются четверо пострадавших. Данные о состоянии людей утром 2 июля сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его информации, в стационарах города, федеральных центрах и московских больницах лечение проходят 37 человек, уточнил ТАСС.

В минувший понедельник, 1 июля, глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в стационарах города остаются 22 пациента, в том числе 2 детей.

Он напомнил, что после атаки ВСУ 23 июня на лечение в Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники Москвы направили 12 детей и 10 взрослых.

«Московские врачи оценивают состояние двух пациентов как стабильно тяжелое (из них один ребенок), 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, пять пациентов в состоянии легкой степени тяжести», — заключил Развожаев.

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