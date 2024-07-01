Власти Севастополя рассказали о состоянии госпитализированных после ракетного удара

В больницах Севастополя продолжили лечение 22 пострадавших при ракетном ударе, столько же пациентов остались в Москве. Двое находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

«На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 22 пациента, в том числе двое детей», — сказал он.

Аналогичное количество пациентов, по словам Развожаева, отправили на лечение в Москву. Среди них 12 детей и 10 взрослых. Двое, в том числе ребенок, находятся в стабильно тяжелом состоянии, 15 человек — в состоянии средней тяжести, пятеро — легкой.

Количество госпитализированных по сравнению с предыдущим днем не изменилось. В субботу, 29 июня, Развожаев сообщал о 23 пациентах, проходивших стационарное лечение в Севастополе. В стабильно тяжелом состоянии в Москве находились трое пациентов.

ВСУ атаковали пляж в Севастополе 23 июня. Удары нанесли ракетами ATACMS.