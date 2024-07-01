Система ПВО сбила пять воздушных целей над районом Севастополя

Развожаев: система ПВО уничтожила пять воздушных целей над Севастополем

Фото: РИА «Новости»

Средства ПВО уничтожили пять воздушных целей над акваторией Севастополя и в Балаклавском районе. В результате атаки люди не пострадали. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«По уточненной информации, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе», — написал глава города.

По словам Развожаева, в результате падения осколков выбило стекла в частном доме, повреждены три машины, зафиксирован небольшой пожар в лесополосе и возгорание травы. Люди в результате атаки ВСУ не пострадали.

Губернатор напомнил жителям о том, что при обнаружении осколков и других опасных предметов необходимо сообщать в службу 112.

Ранее Развожаев писал, что система ПВО в ходе отражения ракетной атаки Вооруженных сил Украины уничтожила четыре воздушные цели над районом Севастополя.

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