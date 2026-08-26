Минздрав рассказал о состоянии пострадавших на предприятии в Амурской области

Восемь пострадавших при происшествии на промышленном предприятии в Амурской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, сообщил ТАСС .

В больницах Свободного и Благовещенска проходят лечение 37 человек. Ранее пресс-служба предприятия сообщила о возгорании на площадке строительства АГХК. Пожар локализовали, угрозы для жителей близлежащих территорий нет.

По последним данным, число погибших на ГХК достигло семи человек. Четверо из них — граждане Китая. Судьба еще девяти человек неизвестна. Также более 100 сотрудников обратились за медицинской помощью без госпитализации.

Предварительно, пожар вспыхнул на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Основное оборудование предприятия не пострадало.