Возгорание на Амурском газохимическом комплексе локализовали

Пожарные локализовали возгорание на Амурском газохимическом комплексе (АГХК). Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

«Очаг возгорания на площадке строительства АГХК локализован. Рисков дальнейшего распространения огня нет, ведется контролируемое выгорание остатков технологических газов», — заявили в пресс-службе Амурского ГХК.

Пятерых человек отправили в больницы города Свободного с травмами разной степени тяжести. Среди пострадавших есть сотрудники организаций-подрядчиков. Остальным пострадавшим с легкими повреждениями тоже оказали медицинскую помощь.

«По предварительной информации, возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, основное оборудование комплекса не пострадало», — отметили в пресс-службе.

Специалисты передвижных лабораторий ведут замеры воздуха, результаты опубликуют на сайте и в соцсетях завода. Для выяснения причин случившегося сформировали специальную комиссию.