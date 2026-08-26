Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до семи
Число погибших при пожаре на АГХК выросло до 7, судьба 9 человек неизвестна
Число погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе увеличилось до семи. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела четырех граждан КНР, сотрудников подрядной организации. Таким образом, подтверждена гибель семи человек», — заявили в компании.
Судьба еще девяти работников пока остается неизвестной. Медики госпитализировали 36 человек с травмами различной степени тяжести. Еще 116 работников обратились за помощью из-за ушибов и порезов, однако госпитализация им не потребовалась.
Спасатели ликвидировали очаги возгорания на строительной площадке комплекса и продолжают поисковые работы.
Пожар возник на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Основное оборудование комплекса не получило повреждений.
Следственные органы завели уголовное дело о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах.