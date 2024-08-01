Минздрав рассказал о состоянии госпитализированных после ЧП с пятиэтажкой в Нижнем Тагиле

После обрушения двух подъездов пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле в больницы доставили четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что всего пострадали восемь человек. С места ЧП бригады скорой медицинской помощи привезли двух пациентов в возрасте 11 лет в стационар Детской городской больницы Нижнего Тагила. Подростки пребывают в состоянии средней тяжести.

Также медики городской больницы № 11 оказывают помощь двум взрослым пациентам — мужчине с травмами скелета и живота, а также женщине с травматическим шоком. Состояние обоих оценивают как тяжелое.

В горбольнице Нижнего Тагила временно прекратили плановую медицинскую помощь, медучреждение перевели на чрезвычайный режим работы.

Здесь работает психолог МЧС. Организована зона ожидания для родственников пострадавших. На месте координацией деятельности медицинских служб занимается первый заместитель главы областного Минздрава Сергей Турков.

Ранее появились кадры спасения девочки из-под обломков у пятиэтажки.