Минздрав озвучил число погибших из-за ДТП в Благовещенске

ДТП в Благовещенске унесло жизни трех человек, в том числе двоих детей. На месте аварии работают восемь бригад скорой помощи. Об этом сообщил РБК .

По данным Минздрава Амурской области, персонал областной клинической больницы мобилизовали для оказания помощи пострадавшим в аварии. На место ДТП отправили шесть бригад скорой помощи из Благовещенска и две — из Чигирей.

Смертельное ДТП произошло на въезде в Благовещенск со стороны населенного пункта Чигири. Водитель в нетрезвом состоянии вылетел на иномарке на тротуар. Мэр Благовещенска Олег Имамеев подтвердил, что погибли 49-летняя женщина и двое подростков 14-15 лет. Еще шесть человек находятся в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело.